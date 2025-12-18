Schianto mortale sulla Telesina | auto distrutta dopo l’impatto con un tir muore 62enne di Benevento

Un tragico incidente si è verificato sulla Telesina, coinvolgendo un tir e un’auto. Lo scontro, avvenuto all’altezza di Torrecuso, ha causato la morte di un uomo di 62 anni di Benevento. La vettura è stata completamente distrutta dall’impatto, lasciando la comunità sconvolta e le autorità al lavoro per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un drammatico scontro tra un tir e un'automobile si è verificato lungo la SS 372 Telesina, all'altezza del chilometro 56,000, nel territorio comunale di Torrecuso, in provincia di Benevento. L'impatto è stato violentissimo: l'autovettura si è completamente distrutta e si è letteralmente "conficcata" nella motrice del mezzo pesante. Nel sinistro ha perso la vita il .

