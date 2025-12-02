Poti Pictures | tre anni dell’Academy modello unico in Italia

Arezzo, 2 dicembre 2025 – La conferenza stampa di oggi ha segnato la chiusura di un triennio decisivo per la Poti Pictures, divisione cinematografica della Cooperativa ‘Il Cenacolo’. Tra il 2022 e il 2025 un’idea sperimentale è diventata un modello unico in Italia, capace di ridefinire la formazione, il linguaggio cinematografico e la narrazione della disabilità. Un percorso che la Cooperativa ha sostenuto e ampliato, accompagnando una crescita che ha portato alla nascita dei Poti Pictures Studios e di un metodo certificato dall’Università di Siena che permette a persone con disabilità intellettiva e relazionale di diventare attori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

