Il Villaggio della solidarietà | un evento unico a Palermo all’insegna dell’inclusione tra musica sport e calore umano
Due giornate diverse dal solito, lontane dai rumori delle fiere, si sono svolte al Centro Ortopedico Ferranti, nella zona nord di Palermo. Spazio alla socialità, alla partecipazione attiva e alla possibilità di stare insieme, senza ostacoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Musica per essere vicini a chi ha più bisogno. Il Villaggio della Solidarietà promosso dall'Associazione Reggio Cresce ha coinvolto l'Orchestra e il coro del Liceo Scienze Umane-Linguistico-Musicale "T. Gullì" per uno scopo benefico a favore delle Suore di Ma - facebook.com facebook
