A TV Talk l’ex prete influencer Alberto Ravagnani

Alberto Ravagnani, noto ex prete influencer, partecipa oggi a TV Talk, il programma di approfondimento sulla televisione condotto da Mia Ceran. La sua presenza ha suscitato l’interesse di molti, considerando il suo passato e le recenti polemiche sui social. La puntata si concentra anche su nuovi show televisivi e tendenze del momento. L’appuntamento è alle 15 su Rai 3, con un approfondimento sui protagonisti dello spettacolo.

Mia Ceran torna oggi, sabato 21 febbraio, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il magazine dedicato alla televisione, in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 21 febbraio 2026. La nuova puntata si apre con il terremoto mediatico seguito alla pubblicazione di nuovi documenti legati agli Epstein Files, che stanno scuotendo politica e istituzioni internazionali, fino alla corona inglese. La padrona di casa ne parla con i giornalisti Barbara Serra, Stefano Zurlo e Carlo Puca. Spazio poi alla fiction Portobello, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio e dedicata alla vicenda di Enzo Tortora. Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, ha deciso di lasciare il sacerdozio. "Ciao a tutti, mi chiamo don Alberto Ravagnani, sono un prete e ho scelto di lasciare il ministero sacerdotale". Iniziava così il video viralissimo di Alberto Ravagnani, sui social @donalberto_rava, conosciuto come il prete influencer.