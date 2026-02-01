Don Alberto Ravagnani il prete influencer di Milano non è più sacerdote

Don Alberto Ravagnani, il sacerdote conosciuto sui social come influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio. La diocesi di Milano ha confermato che non è più sacerdote. La comunicazione è arrivata dal vicario generale dell’arcidiocesi, senza ulteriori dettagli. La notizia ha fatto parlare molti sui social e tra i fedeli, che seguivano il suo lavoro online.

Il prete influencer don Alberto Ravagnani non è più un sacerdote. A dare l'annuncio è una nota del vicario generale dell'arcidiocesi di Milano. “La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore”, si legge. “Nello stesso tempo chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali. In particolare, la Parrocchia di San Gottardo, con la cura dei presbiteri, continuerà a proporre l'adorazione eucaristica del giovedì sera, che rappresenta per tanti giovani un appuntamento prezioso e ricercato di preghiera, di riconciliazione e di fraternità”, conclude il vicario.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Don Alberto Ravagnani Il prete influencer non è più un prete, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: la conferma Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Don Alberto Ravagnani, ecco perché il prete influencer ha rinunciato al sacerdozio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La Vera Storia di Don Alberto Ravagnani: il Prete che sta rivoluzionando la Chiesa Ultime notizie su Don Alberto Ravagnani Argomenti discussi: Diocesi: Milano, don Alberto Ravagnani sospende il ministero presbiterale. Mons. Agnesi (vicario generale), occasione di preghiera; Don Alberto Ravagnani ha comunicato all'Arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale; Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: il prete influencer pubblica un libro sulla scelta; Il prete influencer don Ravagnani lascia il sacerdozio. Diocesi: Occasione di preghiera. Don Alberto Ravagnani, perché il prete influencer lascia il sacerdozioDon Alberto Ravagnani, il famoso «prete influencer» da oltre mezzo milione di follower, ha lasciato il sacerdozio tra lo sgomento dei ... iltempo.it La Scelta di Don Alberto Ravagnani: Perché Ha Deciso di Lasciare il Sacerdozio?Scopri le motivazioni dietro la decisione di Don Alberto Ravagnani di sospendere il suo ministero sacerdotale e l'emozionante lancio del suo nuovo libro. notizie.it Leggo. . Don Alberto Ravagnani non è più un sacerdote. La conferma ufficiale arriva dall’Arcidiocesi di Milano, che in una nota firmata dal vicario generale monsignor Franco Agnesi comunica la decisione del 32enne di sospendere il ministero presbiterale. D - facebook.com facebook "Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile di x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.