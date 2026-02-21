A Salerno nasce il Coordinamento dei Comitati per il Sì al referendum

Si è costituito il Coordinamento dei Comitati per il SÌ al prossimo Referendum sulla riforma della Giustizia con la determinazione ad avere una rete trasversale che interessi la città e tutta la provincia, di comitati, singoli cittadini, associazioni e realtà territoriali, nata con l’obiettivo di promuovere il voto per il SI. Il Coordinamento, precisano i fondatori, nasce dall’esigenza di unire le forze presenti sul territorio, creando un fronte comune e unito, pur nel rispetto delle identità di ciascuna delle singole realtà partecipanti, per contrastare la disinformazione ed evitare la crescente polarizzazione ideologica su cui sembra essersi arenato il dibattito pubblico intorno alle ragioni referendarie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

