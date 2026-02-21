A Salerno nasce il Coordinamento dei Comitati per il Sì al referendum
Si è costituito il Coordinamento dei Comitati per il SÌ al prossimo Referendum sulla riforma della Giustizia con la determinazione ad avere una rete trasversale che interessi la città e tutta la provincia, di comitati, singoli cittadini, associazioni e realtà territoriali, nata con l’obiettivo di promuovere il voto per il SI. Il Coordinamento, precisano i fondatori, nasce dall’esigenza di unire le forze presenti sul territorio, creando un fronte comune e unito, pur nel rispetto delle identità di ciascuna delle singole realtà partecipanti, per contrastare la disinformazione ed evitare la crescente polarizzazione ideologica su cui sembra essersi arenato il dibattito pubblico intorno alle ragioni referendarie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Referendum sulla giustizia, nasce il coordinamento per il sì: "Riforma necessaria e garantista"
Forza Italia attiva i comitati per il Sì al referendum sulla giustiziaForza Italia ha avviato la creazione di comitati per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia, previsto per marzo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Salerno, nasce il nuovo Centro medico solidale promosso dalla Caritas; Curiosità, a Salerno nasce l'Hub delle Donazioni - Emporio Solidale; Salerno, Carmela e Andrea: l'amore nato tra lettere e raccomandate; Svimez a Salerno: Manzella visita le imprese, venerdì il Rapporto con Bianchi.
Nasce Eté Station: a Salerno debutta il nuovo concept di stazione di servizio firmato EtéStampaEtè amplia il proprio ecosistema e inaugura Etè Station, un nuovo concept che ridefinisce il proprio modello di stazione di servizio. Il primo impianto, situato a Salerno (Strada Provinciale Ave ... salernonotizie.it
Curiosità, a Salerno nasce l'Hub delle Donazioni - Emporio SolidaleL'Emporio Solidale nasce come un hub logistico e umano volto a ottimizzare la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità, promuovendo un modello di welfare di comunità basato sulla dignità ... salernotoday.it
Nasce Eté Station: a Salerno debutta il nuovo concept di stazione di servizio firmato Eté - facebook.com facebook