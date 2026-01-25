Referendum sulla giustizia nasce il coordinamento per il sì | Riforma necessaria e garantista

È stato costituito anche a Palermo il coordinamento "SiciliaPerIlSì" dei comitati nazionali a favore del sì al referendum sulla giustizia la cui data è stata fissata per il 22 e il 23 marzo prossimi. Ne fanno parte il Comitato Camere penali per il sì (con l'avvocato Luigi Miceli, membro dell’ufficio di presidenza dell’Unione delle Camere penali italiane), il Comitato Cittadini per il sì (con l'avvocato e docente Bartolomeo Romano, vicepresidente nazionale), i Comitati civici per un giusto sì (con l'avvocato e professore Gaetano Armao, vicepresidente nazionale), il Comitato sì riforma (con il suo fondatore, l'avvocato Francesco Greco) e il Comitato Sìsepara (con l'avvocato Andrea Pruiti Ciarello, direttivo e tesoriere nazionale).🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nasce a Bari il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia: "Riforma necessaria"A Bari è stato costituito il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia, in vista delle votazioni del 22 e 23 marzo.

Referendum sulla giustizia: nasce il Comitato “Sì Riforma”. Zanon presidente, Sallusti portavoceÈ nato il Comitato “Sì Riforma” per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia, con Zanon presidente e Sallusti portavoce.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Referendum giustizia, Della Vedova: Non regalare alla destra bandiera di riforma giusta e necessaria

Argomenti discussi: Sesto Fiorentino, nasce il Comitato per il No nel referendum sulla giustizia; ANCHE A LECCO NASCE IL COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA; Referendum giustizia, nasce il Comitato del no: Colpo di piccone alla Costituzione; Referendum sulla giustizia, nasce a Cosenza il Comitato provinciale per il NO.

Referendum sulla giustizia, nasce il coordinamento per il sì: Riforma necessaria e garantistaSi è costituito anche in città il comitato SiciliaPerIlSì, di cui fanno parte rappresentanti dell'avvocatura in vista della consultazione che si terrà il 22 ed il 23 marzo. Il voto favorevole è un ... palermotoday.it

Referendum sulla giustizia, nasce a Messina il Comitato provinciale per il NoSi è costituito a Messina il Comitato provinciale per il No in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, ... 98zero.com

#inaltreparole Referendum giustizia, il Sì propone Corna come testimonial, Carofiglio: “Non mi sorprenderebbe” - facebook.com facebook

Referendum giustizia, il correntismo e quella casta che va semplicemente azzerata x.com