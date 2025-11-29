Modulo Juve la svolta programmata da Spalletti è sempre più vicina | a partire da quella data si potrebbe rivedere la difesa a quattro! L’indiscrezione

di Luca Fioretti Modulo Juve, Spalletti prepara il cambio ma serve il leader: il passaggio alla difesa a quattro scatterà a dicembre, il rientro di Bremer è decisivo. L’evoluzione tattica della Juventus è un cantiere aperto e Luciano Spalletti ha ben chiaro in mente il progetto finale, ma i tempi di realizzazione dipendono strettamente dall’infermeria. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico di Certaldo ha intenzione di abbandonare definitivamente la difesa a tre, utilizzata finora più per necessità numerica che per convinzione, per passare a una linea a quattro che faccia da base al suo prediletto 4-3-3 (o 4-2-3-1 ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modulo Juve, la svolta programmata da Spalletti è sempre più vicina: a partire da quella data si potrebbe rivedere la difesa a quattro! L’indiscrezione

Contenuti che potrebbero interessarti

Mirko Nicolino. . #juventus: Luciano #spalletti cambia mezza squadra con il #cagliari, ma non il modulo. Chi gioca e chi no - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni #JuveCagliari? #Spalletti ha deciso il modulo adatto Vai su X

Juventus, cambio modulo immediato? C’è la decisione di Spalletti - Come confermato dallo stesso Spalletti, infatti, il club bianconero potrebbe abbandonare il 3- Secondo fantamaster.it

Juve, Spalletti bada al sodo: con la Fiorentina solito modulo, col Cagliari si può osare - 00 crescono i sospetti sulla decisione di Luciano Spalletti di posticipare il tanto atteso ribaltamento tattico della formazione piemontese. Si legge su it.blastingnews.com

Juve, Spalletti vuole cambiare modulo e mentalità: difesa a 4 e attenzione a Vlahovic - Juve, Spalletti vuole cambiare modulo e mentalità: difesa a 4 e attenzione a Vlahovic, ne parla Corsport. Lo riporta tuttojuve.com