Modulo Juventus Spalletti è pronto al cambio | manca soltanto un tassello poi si virerà sulla difesa a quattro Ultime dalla Continassa
Modulo Juventus, la Gazzetta conferma il cambio di rotta: il rientro del brasiliano dà al tecnico la spinta decisiva per virare sul sistema agognato. La Juventus è alla vigilia di una trasformazione tattica radicale, un cambiamento che Luciano Spalletti ha in mente sin dal suo primo giorno alla Continassa ma che ha dovuto tenere nel cassetto a causa di un’emergenza infortuni senza precedenti. Ora, però, il semaforo sta per diventare verde. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il rientro in gruppo di Gleison Bremer rappresenta la chiave di volta definitiva per abbandonare l’assetto attuale e inaugurare il nuovo corso bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
