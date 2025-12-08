rubate otto opere di henri matisse esposte in una mostra a san paolo in brasile

Otto opere del noto pittore francese Henri Matisse sono state rubate domenica mattina dalla biblioteca Mário de Andrade di San Paolo, in Brasile, dove erano esposte in una mostra realizzata in collaborazione con il Museo di arte moderna della città. Oltre alle opere di Matisse, sono state portate via anche cinque dell’artista brasiliano Candido Portinari. Le incisioni sottratte facevano parte di una mostra sul movimento modernista realizzata in collaborazione tra la Biblioteca Mário de Andrade e il Museo d’Arte Moderna di San Paolo (MAM). La mostra, intitolata “Dal libro al museo”, si concludeva proprio ieri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

