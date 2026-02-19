Paduli diventa per un giorno il cuore operativo delle Pro Loco della Campania

Il 21 febbraio 2026, Paduli ospiterà le Pro Loco della Campania, grazie a un incontro organizzato per discutere di progetti e scambi di idee. La causa di questa giornata è l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni tra le associazioni locali e promuovere le tradizioni della regione. Durante l’evento, i partecipanti si confronteranno su iniziative future e programmi di valorizzazione del patrimonio culturale. La sala comunale di Paduli si riempirà di volontari e rappresentanti delle Pro Loco, pronti a condividere esperienze e proposte. La giornata si svolgerà dalle 10 in poi.

Tempo di lettura: 4 minuti Sarà una giornata di confronto, programmazione e condivisione quella in programma il 21 febbraio 2026 dalle 10.00 presso il suggestivo Palazzo Ducale di Paduli, dove per la prima volta l’UNPLI Benevento ospiterà il Consiglio Regionale UNPLI Campania. Un appuntamento di grande rilievo per il mondo delle Pro Loco campane, che vedrà riuniti tutti i componenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale UNPLI Campania, rappresentativi delle cinque province della regione, in un momento di dialogo strategico sui temi della valorizzazione territoriale, della promozione culturale, della progettazione e del rafforzamento della rete associativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paduli diventa per un giorno il cuore operativo delle Pro Loco della Campania “Parlèm incoo”: per la Giornata del dialetto ecco la canzone in varesino della Pro Loco di Ranco. Il video diventa viraleIn occasione della Giornata del dialetto, la Pro Loco di Ranco presenta la versione in varesino della canzone “Parlèm incoo”. Feste, sagre e tradizioni. La sfida delle 700 Pro Loco: "L’economia della bellezza contro lo spopolamento"Le Pro Loco di tutta Italia si mobilitano per tenere in vita feste, sagre e tradizioni che rischiano di scomparire. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Paduli, fucilate contro la moglie: «Ho perso la testa»«Ho perso la testa ed ho sparato», così ha continuato a ripetere Valentino Salomone, 38 anni, vigilante presso un impianto eolico, che ha esploso tre colpi di fucile ferendo la moglie. Lo ha ... ilmattino.it Paduli, spara e ferisce la moglie: slitta l'interrogatorioSlitta a domani mattina l'interrogatorio di Valentino Salomone, 38 anni, vigilante presso un impianto eolico, che lunedì scorso ha esploso tre colpi di fucile ferendo la moglie. Il gip Maria Di Carlo, ... ilmattino.it NOMINE È Marco Mazzocchetti il nuovo presidente della Pro Loco di Caprara a Spoltore Il link: https://cityne.ws/IgGYK facebook