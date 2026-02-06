Il Sannio in festa | il grande Carnevale delle Pro Loco UNPLI Benevento 2026

Il Carnevale delle Pro Loco UNPLI Benevento 2026 si avvicina e già si respira un’aria di festa nel Sannio. Le Pro Loco locali stanno lavorando intensamente per organizzare un evento che promette di essere tra i più partecipati degli ultimi anni. Le strade si preparano ad accogliere carri, maschere e tanta allegria, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità. Le prime iniziative sono già state annunciate e l’entusiasmo cresce giorno dopo giorno.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Carnevale 2026 nel Sannio si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali e popolari più ricchi e partecipati degli ultimi anni. UNPLI Benevento, insieme alle Pro Loco del territorio, presenta un programma corale e diffuso, capace di valorizzare tradizioni, identità locali, folklore, musica, sfilate, riti storici e innovazione sostenibile. Dal Fortore alla Valle Caudina, dal Tammaro al Titerno, passando per il capoluogo, le Pro Loco animeranno i borghi sanniti con eventi che si svolgeranno dal 7 al 22 febbraio 2026, trasformando il territorio in un unico, grande Carnevale a cielo aperto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

