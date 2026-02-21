A Mozzo | Ho sentito le sirene e poco dopo l’ho trovato | è grave ma è vivo

A Mozzo, un giovane pizzaiolo di 27 anni è stato investito giovedì 19 febbraio e ora si trova in coma farmacologico. La causa dell’incidente sembra essere stata una vettura che lo ha investito mentre consegnava una pizza durante una notte fredda. La moglie, spaventata, racconta che si sono sposati da poco e avevano appena aperto il locale. Le autorità stanno indagando e la famiglia attende notizie.

L’INCIDENTE. Il pizzaiolo di 27 anni investito giovedì 19 febbraio è in coma farmacologico. La moglie: «Sposati 6 mesi fa e abbiamo aperto il locale, era l’ultima consegna». «Ho sentito le sirene dell’ambulanza mentre ero in pizzeria. Mio marito non tornava, era una consegna molto vicina e mi sono preoccupata. Così ho chiuso il locale alle 22 e con il pizzaiolo mi sono messa in auto. Dopo pochi metri ho trovato l’incidente, lui era già in ambulanza e i medici mi hanno detto solo che era vivo». Kaur Varanjot è la moglie di Gurjant Singh, il 27enne di Bolgare che giovedì 19 febbraio è stato investito da un’auto a Mozzo mentre con la sua bici elettrica stava tornando dopo aver consegnato una pizza.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

"Ho sentito Fabrizio poco fa". Ivano Chiesa, avvocato di Corona, parla dopo la cancellazione dei profiliIvano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, conferma che i profili social dell’ex agente fotografico sono stati cancellati questa mattina.

Rosso a Kalulu, Bastoni: “Ho sbagliato, ma ho sentito tante falsità. L’esultanza? Figlia di trance agonistica”Alessandro Bastoni si è espresso sulla decisione di mostrare il cartellino rosso a Kalulu, spiegando di aver commesso un errore e di aver sentito molte affermazioni false.

Flounder suona in fondo al mare | La Sirenetta - Quando tutto ebbe inizio

