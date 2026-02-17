Alessandro Bastoni si è espresso sulla decisione di mostrare il cartellino rosso a Kalulu, spiegando di aver commesso un errore e di aver sentito molte affermazioni false. Durante la conferenza stampa prima della partita di Champions, il difensore nerazzurro ha anche commentato l’esultanza dopo il gol, definendola il risultato di una reazione di pura adrenalina.

Alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League tra Bodo Glimt e Inter, Alessandro Bastoni ha preso la parola in conferenza stampa al fianco del suo allenatore Cristian Chivu. Il difensore nerazzurro ha voluto chiarire la propria posizione e rispondere alle polemiche e alle critiche circolate negli ultimi giorni, nate dopo l'episodio che lo ha coinvolto con Kalulu durante Inter-Juventus. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riprese da 'La Gazzetta dello Sport'. Sull'episodio: "Ci tenevo ad essere qua per dire la mia versione, era giusto e doveroso metterci la faccia e spiegare le mie sensazioni visto che sono stato la persona più chiacchierata delle ultime ore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rosso a Kalulu, Bastoni: “Ho sbagliato, ma ho sentito tante falsità. L’esultanza? Figlia di trance agonistica”

Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter: «Ho sbagliato e lo ammetto. Ho sentito dire tante falsità, c’è una cosa che mi dispiace più di tutte»A causa di alcune voci false che circolano, Alessandro Bastoni ha deciso di parlare prima della partita contro il Bodo Glimt.

Bastoni: “Ho accentuato la caduta, ma mi spiace più per quello fatto dopo. Ero in trance agonistica”Alessandro Bastoni ha confessato di aver esagerato nel simulare una caduta durante la partita tra Inter e Juventus, motivato dalla voglia di ottenere un vantaggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.