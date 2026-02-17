Rosso a Kalulu Bastoni | Ho sbagliato ma ho sentito tante falsità L’esultanza? Figlia di trance agonistica
Alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League tra Bodo Glimt e Inter, Alessandro Bastoni ha preso la parola in conferenza stampa al fianco del suo allenatore Cristian Chivu. Il difensore nerazzurro ha voluto chiarire la propria posizione e rispondere alle polemiche e alle critiche circolate negli ultimi giorni, nate dopo l'episodio che lo ha coinvolto con Kalulu durante Inter-Juventus. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riprese da 'La Gazzetta dello Sport'. Sull'episodio: "Ci tenevo ad essere qua per dire la mia versione, era giusto e doveroso metterci la faccia e spiegare le mie sensazioni visto che sono stato la persona più chiacchierata delle ultime ore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
