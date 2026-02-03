Ho sentito Fabrizio poco fa Ivano Chiesa avvocato di Corona parla dopo la cancellazione dei profili

Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, conferma che i profili social dell’ex agente fotografico sono stati cancellati questa mattina. Corona non ha più accesso a Instagram, e le sue pagine sono scomparse, compresa quella del suo format “Falsissimo”. Chiesa ha detto di aver sentito Corona poco fa, ma per ora non ci sono spiegazioni ufficiali sui motivi di questa decisione.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Da questa mattina i profili social di Fabrizio Corona non sono più raggiungibili: risultano rimossi. In particolare non è visibile l’account Instagram, la pagina che l’ex agente fotografico utilizzava per rilanciare video del suo format online “Falsissimo”, comprese le ultime puntate incentrate su Mediaset e Alfonso Signorini. Non solo: Google ha tolto i contenuti del format Falsissimo da YouTube, mentre Meta ha bloccato il profilo Instagram. Rimosso, infine, anche l’account su TikTok. A confermare l’intervento è un portavoce di Meta: “Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta”.🔗 Leggi su Today.it

«È un'operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell'Italia», ha commentato Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, dopo che i profili social del suo assistito sono spariti nel giro di poche ore. Niente più traccia di Coro - facebook.com facebook

Caso Signorini: rimossi profili social di Fabrizio Corona. #FabrizioCorona #Signorini Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. Lo conferma a LaPresse il suo storico legale, avvocato Ivano Chiesa. "Sono stati oscurati, li hanno chiusi, sospesi, sia Inst x.com