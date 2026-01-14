Ad Amici la prof Peparini elimina un'altra allieva la rabbia di Giorgia | Ho rinunciato a tanto per stare qui
Ad Amici, la maestra Veronica Peparini ha deciso di eliminare anche Giorgia, suscitando reazioni tra i concorrenti. La ragazza ha espresso delusione e rabbia, affermando di aver rinunciato a molto per arrivare fin qui. Con questa decisione, si conclude il percorso di Giorgia nel talent, lasciando spazio a nuove sfide e riflessioni sul percorso dei giovani artisti.
Dopo l'eliminazione di Paola, la prof Veronica Peparini ha scelto di interrompere anche il percorso di Giorgia nella scuola. "Mi aspettavo di più, ti ho visto rimanere installo", ha spiegato. La ballerina non si aspettava la decisione: "Ho sacrificato tanto per essere qui. Il problema adesso è il mio carattere?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
