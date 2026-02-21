A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | 50 km tc femminile programma streaming
Domani si svolge la gara di sci di fondo più lunga delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 50 km femminile a tecnica classica. La gara si svolge nel pomeriggio, attirando l’attenzione di molti appassionati. La competizione si terrà sulle piste di Cortina, con le atlete italiane pronte a dare il massimo. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming o in tv, a partire dalle ore stabilite. La sfida promette grande emozione per gli spettatori.
Si chiude, anche per le donne, con la gara più lunga. Lo sci di fondo si congeda dalle Olimpiadi di Milano Cortina con la 50 km femminile a tecnica classica. La gara si correrà domani a Tesero in Val di Fiemme. La partenza della Mass Start è prevista alle 11:00. In ambito femminile la corsa sulla distanza più lunga costituisce uno storico debutto. A Pechino 2022 si era corsa infatti la 30 km a tecnica libera, gara nella quale aveva trionfato la norvegese Therese Johaug davanti all’americana Jessie Diggins e alla finlandese Kerttu Niskanen. In quell’occasione Cristina Pittin, trentatreesima, era stata la migliore delle italiane.🔗 Leggi su Oasport.it
