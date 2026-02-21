A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | 50 km tc femminile programma streaming

Si chiude, anche per le donne, con la gara più lunga. Lo sci di fondo si congeda dalle Olimpiadi di Milano Cortina con la 50 km femminile a tecnica classica. La gara si correrà domani a Tesero in Val di Fiemme. La partenza della Mass Start è prevista alle 11:00. In ambito femminile la corsa sulla distanza più lunga costituisce uno storico debutto. A Pechino 2022 si era corsa infatti la 30 km a tecnica libera, gara nella quale aveva trionfato la norvegese Therese Johaug davanti all’americana Jessie Diggins e alla finlandese Kerttu Niskanen. In quell’occasione Cristina Pittin, trentatreesima, era stata la migliore delle italiane.🔗 Leggi su Oasport.it

