A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | 50 km tc maschile italiani in gara streaming
Il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina include la gara dei 50 km a tecnica classica, prevista per domani. La causa è la competizione tra gli atleti, tra cui gli italiani in corsa. La corsa si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Questo evento rappresenta la prova più lunga e impegnativa di tutto il torneo. Gli appassionati di sport sulla neve attendono con ansia il via, previsto per le ore 13:00.
L’ultimo atto riserva la sfida più dura, la maratona delle nevi. Il programma dello sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con la 50 km a tecnica classica. La Mass Start si correrà sul tracciato di Tesero in Val di Fiemme e prenderà il via domani alle 11:00. A Pechino 2022, gara accorciata a 28,4 chilometri a causa delle avverse condizioni meteo (freddo intenso e vento forte) il russo Alexander Bolshunov aveva trionfato davanti al connazionale Ivan Yakimushkin e al norvegese Simon Hegsted Kruger. In quell’occasione Giandomenico Salvadori, diciottesimo, era stato il migliore degli italiani, mentre Paolo Ventura aveva chiuso in trentaduesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
