A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | sprint maschile e femminile tc programma streaming

Domani gli appassionati di sci di fondo potranno seguire in diretta le gare di sprint maschile e femminile ai Giochi di Milano Cortina. La programmazione prevede le competizioni in TV e streaming, offrendo un’occasione per vedere da vicino le sfide più veloci e adrenaliniche di questa disciplina.

Il programma delle Olimpiadi di Milano Cortina propone l’appuntamento più spettacolare per gli appassionati di sci di fondo. Gli sciatori e le sciatrici tornano in pista a Tesero, in Val di Fiemme, per la sprint maschile e femminile a tecnica classica. Una giornata dai ritmi serrati inizia alle 09:15 con le qualificazioni e si conclude con le finali, al via dalle 11:45. Atleti e atlete iniziano le loro fatiche con le prove di qualificazione al termine delle quali i migliori 30 tempi accedono alla fase successiva. I quarti di finale propongono cinque batterie con sei atleti per ciascuna: i primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi tra gli esclusi passano il turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

