97 anni e 300 km per una cura | l’odissea della cannabis terapeutica

Una donna di 97 anni in Emilia-Romagna deve affrontare un viaggio di 300 km per ottenere la cannabis terapeutica, necessaria alla sua salute. La sua terapia viene prescritta dal medico, ma trovare una farmacia che fornisca il farmaco risulta difficile nella zona. Ogni settimana, percorre lunghe distanze per ricevere le cure di cui ha urgente bisogno. La sua storia mette in luce i problemi di accesso alle terapie innovative nella regione.

L’Odissea della Terapia: Quando la Cannabis Terapeutica è un Viaggio Troppo Lungo. Una donna di 97 anni in Emilia-Romagna è costretta a viaggiare regolarmente fuori da Forlì per ricevere la terapia a base di cannabis prescritta dal suo medico. Questa situazione, che si ripete da sette anni, evidenzia le difficoltà di accesso a un trattamento considerato fondamentale per diverse patologie e solleva interrogativi sulla distribuzione e la disponibilità di un servizio sanitario essenziale. Un Percorso Ostacolato: La Difficoltà di Accesso in Emilia-Romagna. Laura Rusticali, residente a Forlì, si trova da sette anni a fronteggiare un problema che non dovrebbe esistere in un sistema sanitario moderno: garantire alla madre l’accesso a una terapia prescritta per alleviare la neuropatia alle gambe.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cannabis terapeutica, la chimera: “L’odissea di mia madre per curarsi”Laura Rusticali di Forlì affronta da sette anni un lungo calvario per ottenere la cannabis terapeutica per sua madre di 97 anni, affetta da neuropatia alle gambe.

