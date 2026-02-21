78enne sventa truffa | volevano 24.200€ fingendosi carabinieri a Como

Una donna di 78 anni di Mariano Comense ha impedito a dei truffatori di ottenere 24.200 euro fingendosi carabinieri. I criminali avevano chiamato, facendo leva sulla paura, e avevano richiesto il pagamento immediato di una somma per presunte operazioni di polizia. La donna ha riconosciuto il raggiro e ha evitato che le venisse sottratto denaro. La vicenda evidenzia ancora una volta le tecniche dei truffatori nelle chiamate fraudolente.

Una donna di 78 anni residente a Mariano Comense ha sventato un tentativo di truffa telefonica orchestrato da criminali che si spacciavano per carabinieri. L'anziana, insospettita da una richiesta di bonifico urgente di 24.200 euro, ha prontamente contattato la sua banca e ha denunciato l'accaduto alla tenenza locale, interrompendo la comunicazione con i truffatori che si sono dileguati dopo aver intuito la presenza imminente delle forze dell'ordine. L'episodio, avvenuto nella serata di venerdì 20 febbraio 2026, sottolinea la persistenza di queste truffe e l'importanza di mantenere un atteggiamento prudente e di verificare sempre l'identità dei chiamanti.