Tenta la truffa all’anziana fingendosi della Finanza | arrestato

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana signora a San Giovanni Valdarno si è concluso con l’arresto di un uomo di 33 anni di origini ucraine. I carabinieri hanno prontamente intercettato il tentativo del soggetto di fingersi un finanzieri, impedendo così che la vittima fosse ingannata. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza e della collaborazione con le forze dell’ordine.

SAN GIOVANNI VALDARNO – I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un 33enne di origine ucraina, per aver tentato una truffa nei confronti di un'anziana signora, con la tecnica del finto finanziere. In particolare, l'uomo aveva chiesto al marito della vittima di recarsi alla compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno per ritirare alcuni atti e alla donna di preparare tutto l'oro che aveva in casa in quanto di lì a poco sarebbe passato un collega a ritirarlo. Ovviamente la doppia richiesta sarebbe servita ad allontanare l'uomo da casa, in modo da poter agire indisturbato con l'anziana signora.

