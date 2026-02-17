Come indossare la gonna tubino copiando Carolyn Bessette | minimal ma iconica
Carolyn Bessette-Kennedy ha ispirato molte donne con il suo stile semplice e raffinato. La causa è la recente uscita della serie TV
Tutti vogliono lo stile di Carolyn Bessette-Kennedy. Complice l'uscita della nuova serie TV Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, disponibile dal 13 febbraio su Disney+, che riaccende i riflettori sulla coppia più fotografata degli anni '90, il suo nome è tornato a circolare con insistenza anche fuori dallo schermo. Nove episodi, un racconto sentimentale e mediatico, e soprattutto una scia di immagini che riportano in vita quell' estetica essenziale, rigorosa, quasi ostinatamente sobria che ancora oggi detta legge su Pinterest e TikTok. Minigonne di tendenza per la Primavera-Estate 2026: le 5 versioni più glamour X Nonostante la serie racconti l'amore sotto i riflettori, è la moda a catturare l'attenzione: una grammatica fatta di pochi capi, ma abbinati magistralmente.
Geometrie di stile: storia della gonna a tubino tra rigore sartoriale e femminilità
La gonna a tubino torna protagonista sulle passerelle e nelle strade di tutta Italia.
Dalla versione a tubino a quella svasata: ecco come abbinare la gonna a vita alta con stile, senza rinunciare al comfort
La gonna a vita alta è un elemento versatile del guardaroba femminile.
