Pencil skirt | l’eleganza di Carolyn Bessette-Kennedy riscritta con nuovi codici
La pencil skirt rappresenta un classico dell’eleganza femminile, reso celebre da Carolyn Bessette-Kennedy con uno stile minimal e senza tempo. In questa analisi, esploreremo come questo capo, simbolo di sobrietà e raffinatezza, si sia evoluto nel tempo, adattandosi ai nuovi codici di moda senza perdere la sua essenza. Un elemento versatile, capace di coniugare semplicità e stile in modo sempre attuale.
Life&People.it La pencil skirt, nel nostro immaginario, è simbolo assoluto di femminilità disciplinata, parte integrante della grammatica estetica di Carolyn Bessette-Kennedy, che l’ha resa minimal, moderna, incredibilmente attuale a distanza di decenni. In lei, la gonna a matita non era mai un cliché, né rétro: era un gesto di pulizia, di controllo, di sottrazione. Oggi i trend moda non vogliono solo replicare quell’immagine perfetta, quasi muta, ma tradurre, e, tradurre significa mettere in dialogo l’icona con il presente: nuove proporzioni, nuovi materiali, nuove tensioni tra femminile e maschile, tra rigore e comfort, tra sartorialità e libertà di movimento. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
vengono accerchiati dai paparazzi sotto il loro appartamento di Tribeca, a New York.
