Trovati con 120 chili di botti su un furgone | due arresti a Montecorvino Pugliano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato a Montecorvino Pugliano due uomini, A.P. e A.F., accusati di detenzione illegale di materiale esplodente. L'operazione è scattata durante un controllo alla circolazione stradale, quando i militari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it