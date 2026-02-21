2026 | il dollaro USA trema? Debito e nuove sfide globali a rischio

Il dollaro USA sta attraversando un momento di forte instabilità, a causa dell’aumento del debito pubblico e delle tensioni geopolitiche. Le risposte politiche e le decisioni economiche degli Stati Uniti influenzano direttamente i mercati globali. Le valute emergenti e le criptovalute cercano di guadagnare terreno in questa fase di incertezza. La domanda che si pongono analisti e investitori riguarda il futuro di questa moneta chiave nel commercio internazionale. La situazione resta molto fluida e in evoluzione.

Il futuro del dollaro USA: tra rischi strutturali e la ricerca di alternative globali. Il dollaro statunitense, pilastro del sistema finanziario internazionale, si trova ad affrontare un periodo di crescente incertezza. Diversi fattori, tra cui tensioni geopolitiche, innovazioni tecnologiche e preoccupazioni per la sostenibilità del debito americano, stanno alimentando un dibattito sulla sua possibile perdita di centralità come valuta di riserva mondiale. L’analisi di esperti suggerisce che, pur persistendo una certa resilienza, lo status del dollaro non è più dato per scontato e il 2026 potrebbe segnare un punto di svolta in questo scenario. 🔗 Leggi su Ameve.eu Stati Uniti, il grande squilibrio: debito fuori controllo, dollaro a rischio e corsa alle risorseGli Stati Uniti affrontano da anni una situazione di crescente instabilità finanziaria, con un debito pubblico in rapido aumento e il dollaro sotto pressione. Geopolitica e imprese: Luiss crea osservatorio per navigare tra rischi globali e nuove sfide economiche.La Luiss Guido Carli di Roma ha istituito un osservatorio sul rischio geopolitico per aiutare le imprese italiane a gestire le sfide di un mondo sempre più insicuro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 19/02/2026, ore 15:40; L’oro torna a scendere. Geopolitica, dollaro e tassi Usa, perché si raffreddano le quotazioni; Cina. L’ascesa del renminbi penalizzata dal dollaro Usa; Il dollaro Usa smentisce i pronostici: nel 2026 attesa ancora volatilità. Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 20/02/2026, ore 15:40Non si allontana dalla parità il cross-rate Euro contro Dollaro, mostrando un andamento simile all'Euro contro la divisa nipponica. teleborsa.it Dollaro USA: status di valuta di riserva a rischio?Sebbene il dollaro – spiega l’esperto – continui a mantenere un ruolo predominante, stanno emergendo, diversi rischi strutturali e politici che potrebbero erodere gradualmente il suo status; tra ... quifinanza.it L’immagine mostra un dato chiave (e preoccupante): ogni nuovo dollaro di debito USA oggi genera solo 0,58$ di PIL, il livello più basso di sempre. In passato il debito serviva a stimolare crescita reale (infrastrutture, industria, produttività). Oggi invece produce - facebook.com facebook