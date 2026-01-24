Stati Uniti il grande squilibrio | debito fuori controllo dollaro a rischio e corsa alle risorse

Gli Stati Uniti affrontano da anni una situazione di crescente instabilità finanziaria, con un debito pubblico in rapido aumento e il dollaro sotto pressione. Questa realtà mette in discussione la stabilità economica e la capacità di sostenere le risorse necessarie per il paese. Analizzare le cause e le conseguenze di questo squilibrio è fondamentale per comprendere i rischi futuri e le possibili evoluzioni del sistema economico globale.

Roma, 24 gen – Da almeno cinque anni gli Stati Uniti sono, nei fatti, uno Stato finanziariamente fallito. Già durante l’epoca Biden era evidente: Washington non riesce più a coprire la spesa pubblica con il gettito fiscale e deve emettere continuamente nuovi titoli del Tesoro per pagare le spese correnti, interessi compresi. Il risultato è un aumento fuori controllo del debito. Il debito fuori controllo degli Stati Uniti. Il debito federale ha raggiunto 38.640 miliardi di dollari. Per confronto, il debito italiano è intorno ai 3.040 miliardi di euro. Il debito Usa cresce a un ritmo stimato di 7 milioni di dollari al minuto, circa 10 miliardi al giorno. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

