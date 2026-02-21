200 mc di rifiuti | cantiere abusivo scoperto ad Ancona titolare

A Paterno, un cantiere abusivo ha rivelato il deposito di 200 metri cubi di rifiuti non autorizzati. La scoperta ha portato alla denuncia del responsabile, che gestiva l’area senza permessi. La situazione ha acceso i riflettori sulla gestione illecita dei rifiuti nel paese. La polizia ha sequestrato i materiali e avviato le indagini per chiarire le responsabilità. La vicenda solleva preoccupazioni sulla regolamentazione ambientale locale.

Cantiere discarica a Paterno: denuncia per il titolare e allarme sulla gestione dei rifiuti in Italia. Un cantiere nella cittadina di Paterno, in provincia di Ancona, è stato scoperto trasformato in una discarica abusiva, portando alla denuncia del titolare dell'impresa coinvolta, un uomo di 58 anni. L'intervento congiunto dei Carabinieri Forestali di Fabriano e dei tecnici comunali ha rivelato un accumulo incontrollato di circa 200 metri cubi di rifiuti, sollevando preoccupazioni per l'impatto ambientale e i rischi per la salute pubblica. L'episodio riaccende il dibattito sulla necessità di controlli più rigorosi e di una gestione più efficace dei rifiuti nel territorio nazionale.