scoperto impianto abusivo per il trattamento di rifiuti pericolosi

I carabinieri di Arezzo hanno scoperto un impianto illegale per il trattamento di rifiuti pericolosi, causando preoccupazione tra le autorità ambientali locali. L'impianto, situato in una zona industriale della città, operava senza le autorizzazioni necessarie da diversi mesi, mettendo a rischio l'ambiente e la salute pubblica. Durante le indagini, i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiali e attrezzature che confermano il funzionamento illecito dell'impianto, che era nascosto dietro un capannone apparentemente inattivo. La scoperta è il risultato di un'indagine complessa coordinata dalla Procura di Arezzo e cond

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Un impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali, a nche pericolosi, è stato sequestrato dai carabinieri al termine di un'articolata indagine coordinata dalla Procura di Arezzo e condotta dalla sezione di polizia giudiziaria, con il supporto dell'Arma territoriale. L'inchiesta ha portato alla luce un'attività imprenditoriale operante in modo completamente ''sommerso'', dedita alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Secondo quanto emerso, l'impianto recuperava per la successiva vendita materiali cosiddetti 'nobili' - come rame, ferro, ottone e altre leghe - generando un ingiusto profitto e alterando il mercato a discapito delle aziende che operano nel rispetto delle norme ambientali.