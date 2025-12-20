L’orgoglio per la cucina italiana? Per chi se la può permettere | 5 milioni di italiani dipendono da pacchi di cibo E non bastano più Tra lavoro povero e disoccupazione situazione peggiorata dopo la cancellazione del Reddito

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si sprecano ogni anno 67 kg di cibo pro capite, eppure cresce il numero di persone che saltano i pasti, rinunciano alla qualità o dipendono da sistemi di aiuto alimentare sempre più sotto pressione. Questo il quadro che emerge dal primo volume dell’ Oipa, l’Osservatorio Cursa (il Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente) sull’ insicurezza e la povertà alimentare, realizzato in collaborazione con diverse università italiane e la Fao, presentato a Roma, con la partecipazione di Maurizio Martina, direttore generale aggiunto dell’agenzia delle Nazioni Unite ed ex segretario Pd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

