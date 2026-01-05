Rapina in villa a Bologna con sequestro di persona in manette un diciannovenne albanese
Un giovane albanese di 19 anni è stato arrestato a Bologna con l’accusa di aver commesso una rapina aggravata in una villa di via Marco Emilio Lepido, nel dicembre 2024. L’indiziato è sospettato di aver sequestrato una persona durante il colpo. L’indagine ha portato all’arresto, proseguono le verifiche sulle modalità dell’evento e eventuali collegamenti con altri episodi.
Bologna, 5 gennaio 2026 - Rapina aggravata in abitazione con sequestro di persona: con queste accuse è finito in manette un uomo, gravemente indiziato di aver messo a segno una rapina in via Marco Emilio Lepido, ai confini con Anzola, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2024. Terrore soprattutto per un ragazzino di 17 anni, che era solo in casa al momento dei fatti. Fu legato, mani e piedi, con delle fascette di plastica, mentre la banda di ladri - almeno tre i soggetti coinvolti - ha svaligiato l'intera villa. Nei guai, ora, è finito un cittadino albanese di 19 anni, già gravato da precedenti specifici per rapina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
