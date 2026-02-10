Regola WBC | Stevenson perde la cintura dopo 15 giorni
Dopo appena 15 giorni dalla conquista, il pugile Stevenson ha perso la cintura mondiale. La causa è la regola della WBC che permette all’ultimo campione di decidere quale cintura tenere in caso di vittoria. La decisione ha lasciato molti spettatori sorpresi, considerando quanto poco tempo fosse passato dalla conquista del titolo.
Questo testo analizza l’interpretazione della regola della WBC che consente a un campione di scegliere quale cintura conservare quando conquista un titolo in una divisione diversa. Al centro della discussione c’è la presunta mancata applicazione della finestra di 15 giorni prevista dall’organizzazione nel caso di Shakur Stevenson. Il dibattito prende avvio dalle osservazioni del team dell’atleta, che sostiene che la procedura avrebbe dovuto consentire una formalizzazione della scelta entro un periodo definito, mentre la WBC avrebbe operato secondo le proprie letture delle norme. Secondo quanto affermato dal co-manager di Stevenson, la regola 3. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
