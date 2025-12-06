AEW ROH | Mercedes Monè perde la prima cintura Red Velvet si riprende il Television Title

Il 2025 è stato sicuramente l’anno di Mercedes Monè, la CEO ha macinato record conquistando cinture su cinture in giro per il mondo e in diverse federazioni, mancando però la più importante al momento, ovvero il titolo mondiale AEW essendo stata sconfitta da Kris Statlander. In molti pensano che per raggiungere l’alloro più importante dovrà liberarsi di tutte, o gran parte, le altre cinture e tale processo, di sicuro non volontariamente, è iniziato questa notte al PPV ROH Final Battle. Legittima proprietaria. La storia tra Monè e Red Velvet si è animata nelle ultime settimane, con il ritorno sulle scene della sfidante dopo un lungo periodo ai box a causa di un serio infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW/ROH: Mercedes Monè perde la prima cintura. Red Velvet si riprende il Television Title

