zeekr entra nel mercato italiano con la distribuzione affidata a jameel motors

Zeekr fa il suo ingresso in Italia, affidando la distribuzione a Jameel Motors Italia. La casa cinese punta a conquistare clienti italiani con una gamma di veicoli elettrici dal design moderno e tecnologie avanzate. La collaborazione mira a rafforzare la presenza del marchio nel nostro paese, puntando su concessionarie e servizi dedicati. Zeekr vuole farsi conoscere tra gli appassionati di auto sostenibili e innovazione, aprendo così una nuova strada nel mercato locale. La presenza ufficiale di Zeekr si concretizza con l’arrivo di modelli disponibili presso partner selezionati.

Zeekr debutta ufficialmente nel mercato italiano in collaborazione con Jameel Motors Italia, segnando una nuova fase nel percorso di espansione europea del marchio specializzato in mobilità elettrica premium. Un'operazione che consolida la presenza del brand a livello continentale, dopo l'ingresso e lo sviluppo nei principali mercati del nord e centro Europa. Parte del gruppo Geely Auto, Zeekr si posiziona come detto nel segmento dei veicoli elettrici di fascia alta con un'offerta che integra design europeo, tecnologie proprietarie e un' architettura dedicata alla mobilità a elettroni. I modelli sono sviluppati presso il Global Design Centre di Göteborg e si basano sulla piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA), progettata per ottimizzare efficienza, prestazioni e integrazione dei sistemi digitali.