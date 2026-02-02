Aviano trovata nel torrente Brentella la cassaforte rubata nella concessionaria Capitol Motors | con

Una donna ha trovato una cassaforte nel torrente Brentella, vicino a San Martino di Campagna. La cassaforte era stata rubata nella notte tra venerdì e sabato dalla concessionaria Capitol Motors di Aviano. La scoperta è avvenuta durante una passeggiata in una zona boscosa e ora gli investigatori stanno cercando di capire come sia finita lì e chi abbia compiuto il furto.

Nella mattinata di ieri, in una zona boscosa vicino al torrente Brentella, a San Martino di Campagna, una donna che si trovava in zona per una passeggiata ha scoperto i resti di una cassaforte sottratta nella notte tra venerdì e sabato dalla concessionaria Capitol Motors di Aviano. L'oggetto, smontato e gravemente danneggiato, era semisommerso tra i detriti del corso d'acqua, non lontano dal ponte ristrutturato. Subito dopo aver notato il reperto, la donna ha allertato le forze dell'ordine, dando avvio a un'indagine coordinata dai carabinieri di Aviano e dal nucleo operativo della compagnia di Sacile.

