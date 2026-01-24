Arredi sistemi audio e fragranze | in centro storico apre un nuovo negozio dedicato al design

A Ferrara, in via Contari, apre ‘Redo Home’, un negozio dedicato al mondo del design. Specializzato in arredi, sistemi audio e fragranze, il nuovo punto vendita mira a offrire soluzioni eleganti e funzionali per la casa. L’inaugurazione rappresenta un’opportunità per scoprire prodotti di qualità e approfondire le ultime tendenze nel settore dell’interior design, contribuendo a valorizzare il centro storico della città.

Una nuova vetrina si accende in centro a Ferrara. Si tratta di 'Redo Home', che come suggerisce il nome stesso tratta di arredamento e design, inaugurato ufficialmente in via Contari. Al taglio del nastro, insieme ai titolari, era presente anche l'assessore al Commercio, Francesco Carità.

