xylella un complotto lungo dieci anni finisce nel nulla

Il 28 ottobre 2025, il giudice Giuseppe Ronzino ha deciso di archiviare il procedimento legato alla gestione dell’emergenza Xylella, chiudendo così un caso aperto da oltre dieci anni. La causa risale agli esposti presentati tra il 2018 e il 2022, che accusavano presunte irregolarità nelle azioni di contenimento del batterio. La decisione del Gip si basa sulla mancanza di prove concrete che collegassero le operazioni alle accuse di malafede o negligenza. Ora, il procedimento si conclude senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Il 28 ottobre 2025 il Gip del Tribunale di Bari, Giuseppe Ronzino, ha disposto l’archiviazione del procedimento nato dagli esposti presentati tra il 2018 e il 2022 sulla gestione dell’emergenza Xylella. Ha rigettato l’opposizione proposta da Massimo Blonda, Margherita Ciervo, Margherita D’Amico, Gennaro Di Ceglie e Mauro Giordani. Nel mirino di costoro c’era soprattutto il dott. Donato Boscia, dirigente del Cnr di Bari, da anni al centro di una campagna pubblica di accuse da parte di chi ha contestato prima l’esistenza del batterio, poi la sua patogenicità, poi le misure di contenimento, e via complottando.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

