Xylella archiviata l’inchiesta contro l’esperto del Cnr che isolò il batterio killer degli ulivi in Puglia | Una lezione per stregoni e complottisti

Il gip di Bari ha deciso di archiviare il caso contro Donato Boscia, ricercatore del Cnr, accusato di aver contribuito alla diffusione della Xylella in Puglia. La decisione arriva dopo aver accertato che Boscia aveva isolato il batterio killer degli ulivi nel 2013, un passo fondamentale per la ricerca. La notizia arriva a pochi mesi dalla scoperta di nuovi ceppi di Xylella in alcune zone rurali. La vicenda si conclude con la conferma dell’importanza del lavoro scientifico in agricoltura.

Il gip del tribunale di Bari ha disposto l’archiviazione del procedimento contro Donato Boscia, il ricercatore del Cnr accusato di aver favorito la diffusione della Xylella in Puglia. Negli ultimi anni, il batterio ha contaminato circa 10 milioni di ulivi nella regione. E Boscia, in qualità di esperto, era nel team che per primo ha isolato la Xylella alle origini. Le accuse di aver favorito la diffusione del batterio si basavano su una serie di esposti presentati da comitati, associazioni di categoria, agricoltori e politici, tra cui l’ex senatore del M5s Alfonso Ciampolillo. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione della procura di Bari, stabilendo che Boscia ha agito nel pieno rispetto delle regole europee e nazionali.🔗 Leggi su Open.online

