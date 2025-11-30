Xylella | gli ulivi infetti a Cagnano Varano sono 153 Coldiretti Puglia | inizialmente erano 47
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Salgono a 153 gli ulivi infetti da Xylella a Cagnano Varano in provincia di Foggia, altre 106 piante che vanno ad aggiungersi alle iniziali 47 colpite dal batterio killer, uno dei focolai più estesi mai ritrovati, con il monitoraggio ed il campionamento disposto dall’Osservatorio fitosanitario regionale. A darne notizia è Coldiretti Puglia, che sollecita misure tempestive Lo scenario è divenuto più critico proprio a seguito dell’attività di sorveglianza rafforzata dell’area di 400 metri attorno alla zona infetta, finalizzata a verificare la presenza di ulteriori piante infette e di conseguenza l’estensione dell’area, mentre la zona cuscinetto è larga almeno 2,5 km nelle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
