La lotta alla Xylella a Bari e in Puglia Decaro | Si può frenare espansione batterio

La lotta contro la Xylella in Puglia continua senza sosta. Il sindaco di Bari, Decaro, è ottimista: “Si può frenare l’espansione del batterio”. Le autorità hanno condotto indagini approfondite, anche con le agenzie europee, e hanno scoperto che nessun territorio è completamente libero dalla minaccia. La battaglia contro il batterio resta difficile, ma si cercano nuove soluzioni per contenere il problema.

Il governatore: "Lavorare di pari passo sulle buone pratiche agricole e sui reimpianti di specie resistenti, attraverso una collaborazione istituzionale tra la Regione, gli enti locali e il Governo" "Dalle indagini che abbiamo svolto anche con le agenzie europee, non esiste un luogo dove la Xylella è stata debellata. Possiamo e dobbiamo però frenare e rallentare l'espansione del batterio seguendo scrupolosamente i protocolli fitosanitari, sperando che la scienza ci aiuti nel futuro". A parlare è il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenuto alla Fiera del Levante di Bari per Evolio Expo 2026, la kermesse dedicata alla filiera olivicola e all'olio extravergine d'oliva, in programma fino al 31 gennaio.

Durante la cerimonia inaugurale dell'evento si è fatto il punto sul settore olivicolo, tra lotta alla Xylella e nuove prospettive, anche di mercato