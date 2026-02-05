Assi di forza cambia la viabilità in via XX Settembre

A partire da questa settimana, via XX Settembre cambia volto. I lavori per i Quattro assi di forza del trasporto pubblico locale hanno portato a modifiche nella viabilità del centro. Ora alcune corsie sono chiuse e si circola su percorsi alternativi. La gente si lamenta già dei disagi, ma l’amministrazione assicura che si tratta di interventi temporanei per migliorare i mezzi pubblici.

Novità sul fronte della viabilità in centro, a causa dei lavori per i Quattro assi di forza del trasporto pubblico locale. Dalle 21 di oggi, giovedì 5 febbraio, temporanea riconfigurazione dell'assetto stradale di via XX Settembre, in direzione piazza De Ferrari, nel tratto tra via Fiume e via.

