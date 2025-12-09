Il padre di Tekken lascia Bandai Namco dopo oltre 30 anni
(Adnkronos) – Dopo oltre trentun anni di onorato servizio, Katsuhiro Harada ha annunciato ufficialmente che lascerà Bandai Namco alla fine del 2025. Figura chiave dell'industria videoludica e volto indissolubilmente legato al franchise di Tekken, di cui ha curato lo sviluppo sin dal 1994 ricoprendo ruoli che vanno dal direttore al produttore esecutivo, Harada ha comunicato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
