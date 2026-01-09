Phil Spencer svela il logo del 25° anniversario di Xbox in un video sul Developer Direct 2026

Durante il Developer Direct 2026, Phil Spencer ha condiviso il nuovo logo celebrativo del 25° anniversario di Xbox, presentato tramite un breve video su LinkedIn. Questa iniziativa segna un momento importante nella storia della piattaforma, riflettendo l’evoluzione e l’impegno di Microsoft nel settore dei videogiochi. Il logo rappresenta simbolicamente il percorso compiuto e l’attenzione verso il futuro della tecnologia e dell’intrattenimento digitale.

Microsoft ha svelato il logo del 25° anniversario di Xbox attraverso un breve video pubblicato su LinkedIn e presentato da Phil Spencer. Il filmato funge da introduzione all' Xbox Developer Direct in programma il 22 gennaio e anticipa il tono celebrativo che accompagnerà la divisione gaming di Microsoft nel corso del 2026. Il logo compare in modo discreto ma significativo, suggerendo che diventerà un elemento ricorrente nella comunicazione ufficiale dei prossimi mesi ed il messaggio è chiaro: Xbox si prepara a festeggiare un traguardo storico guardando al futuro. Nel video, Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, ripercorre rapidamente le origini del brand, ricordando il lancio della prima Xbox avvenuto il 15 novembre 2001.

