Microsoft ha imposto ad Xbox dei margini di profitto del 30%? Risponde la Presidente Sarah Bond

Microsoft ha suscitato discussioni riguardo ai margini di profitto del 30% imposti ad Xbox. La Presidente Sarah Bond ha chiarito la posizione ufficiale dell’azienda, offrendo un quadro più preciso sulla strategia economica e sugli obiettivi di profitto del settore gaming. Questa comunicazione aiuta a comprendere meglio le dinamiche interne e le aspettative di Microsoft nei confronti di Xbox.

Negli ultimi mesi, Xbox è finita al centro del dibattito per alcune indiscrezioni legate agli obiettivi economici fissati da Microsoft. Secondo diversi report, alla divisione gaming sarebbe stato richiesto di raggiungere margini di profitto intorno al 30%, un valore sensibilmente superiore alla media del settore, ma durante una recente intervista, la presidente di Xbox Sarah Bond ha affrontato indirettamente la questione, scegliendo però una linea comunicativa prudente e misurata. Il contesto nasce da un'inchiesta che indicava un maggiore controllo finanziario esercitato da Microsoft sulla divisione Xbox a partire dalla fine del 2023, sotto la supervisione della chief financial officer Amy Hood.

