Nel 2025, Stephanie Vaquer ha consolidato la propria carriera nel mondo WWE, passando da NXT a Raw e conquistando il titolo mondiale. Dopo aver superato con successo un match triple threat, chiude l’anno come campionessa, confermando la sua crescita e determinazione nel panorama del wrestling professionistico. Un risultato importante che sottolinea il suo valore e la sua presenza costante nelle competizioni di alto livello.

È stato un 2025 da incorniciare quello di Stephanie Vaquer, partita da NXT dove in breve tempo è diventata “Double Champ” e concluso a Raw da campionessa mondiale. Un’ascesa incredibilmente rapida per La Primera a cui adesso le avversarie non mancano al punto che questa notte è stata impegnata in un triple threat match contro Raquel Rodriguez e Nikki Bella. Vittoria di rapina. È stata proprio la campionessa, la scorsa settimana, a volere questo match per poter chiudere entrambe le questioni e prepararsi al meglio al nuovo anno. Da un lato la veterana Nikki Bella, rientrata sul ring in gran forma, ma incapace di conquistare ancora una volta una cintura in WWE, dall’altro l’enforcer del Judgment Day spesso relegata al ruolo di secondo violino, ma che con le sue forze e capacità è riuscita a conquistarsi una title shot. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer supera indenne l’insidia triple threat e chiude l’anno da campionessa

Leggi anche: WWE: Trionfo amaro per Stephanie Vaquer, il match definito “sottotono” da Meltzer

Leggi anche: WWE: Nikki Bella Stuzzica Stephanie Vaquer

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

WWE Survivor Series 2025 Results As Stephanie Vaquer Defeats Nikki Bella - Forbes contributors publish independent expert analyses and insights. forbes.com

Stephanie Vaquer Beats Nikki Bella, Retains Women's World Title At WWE Survivor Series - WWE Women's World Champion Stephanie Vaquer remains the winningest star in WWE in 2025 with her successful title defense over WWE Hall of Famer Nikki Bella at Survivor Series: WarGames Saturday night. wrestlinginc.com

Nikki Bella Explains Heel Turn, Hypes Match Against WWE's Stephanie Vaquer - Two weeks ago on "WWE Raw," Nikki Bella shockingly turned heel when she betrayed Stephanie Vaquer and set her sights on the Women's World Championship. sports.yahoo.com

"La Primera" Stephanie Vaquer pronta a mettere il suo Women's World Title in palio in un Triple Threat Match contro Raquel Rodriguez e Nikki Bella STANOTTE, nell'ultima puntata di WWE Raw dell'anno! Non perderti il nuovo episodio dello show live con co - facebook.com facebook