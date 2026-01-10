WWE | Stephanie Vaquer mostra i segni dell’attacco di Raquel Rodriguez a RAW

Il 9 gennaio 2026, Stephanie Vaquer ha condiviso su Instagram un’immagine che documenta le conseguenze dell’attacco di Raquel Rodriguez durante RAW, mostrando la caviglia gonfia e i lividi. L’incidente, avvenuto il 5 gennaio, ha evidenziato la gravità dell’infortunio subito dalla campionessa, sottolineando la durezza dell’episodio e il suo impatto sulla carriera.

Stephanie Vaquer ha deciso di mostrare ai fan la dura realtà del suo infortunio alla caviglia. Il 9 gennaio 2026, la campionessa ha condiviso una Instagram Story con un primo piano della caviglia gravemente gonfia e piena di lividi, mettendo in evidenza la serietà dell’infortunio subito durante il brutale attacco con la sedia d’acciaio da parte di Raquel Rodriguez nell’episodio di RAW del 5 gennaio. La didascalia era semplice ma significativa: “Recovering”, a dimostrazione che il recupero è in corso, anche se Vaquer non ha alcuna intenzione di farsi fermare. Questo aggiornamento arriva proprio mentre il Wrestling Observer Newsletter, tramite Dave Meltzer, ha riportato che la difesa titolata di Vaquer contro Raquel Rodriguez è ufficialmente programmata prima della Royal Rumble del 31 gennaio: “Il match titolato tra Vaquer e Rodriguez è previsto nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

