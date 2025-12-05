WWE | Bianca Belair aggiornamento sull’infortunio

Bianca Belair resta lontana dal ring WWE da WrestleMania 41, dove ha subito la rottura del dito durante il match contro Iyo Sky e Rhea Ripley. Inizialmente diagnosticato come semplice frattura al dito, l’infortunio si è rivelato più serio: si tratta della nocca rotta, che ha allungato notevolmente i tempi di riabilitazione.? Recentemente, report indicavano che WWE sperava in un ritorno della Belair nei primi mesi del 2026. L’atleta ha risposto a un fan su Instagram Stories, rivelando che “il dito si sta sistemando” con emoji di preghiera, e ha aggiunto di star praticando uncinetto e linguaggio dei segni per favorire il recupero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

