WWE | Bianca Belair dovrebbe partecipare a Wrestlemania 42

Bianca Belair dovrebbe tornare presto in WWE. La wrestler è stata ferma per quasi 10 mesi a causa di un grave infortunio alla mano, subito durante il match a tre a WrestleMania 41. Ora, sembra che possa riprendere l’attività e partecipare a Wrestlemania 42, anche se i dettagli sulla sua presenza sono ancora da confermare. La sua assenza si è fatta sentire, e i fan aspettano di vederla di nuovo sul ring.

Bianca Belair è rimasta fuori dai giochi per quasi 10 mesi dopo aver subito un grave infortunio alla mano durante il suo incontro a tre a WrestleMania 41 con IYO SKY e Rhea Ripley. Sebbene si stia ancora riprendendo, l’aspettativa interna è che possa partecipare a WrestleMania 42 in qualche modo. Un nuovo rapporto indica che Belair rimane in una lista interna senza una data di ritorno sul ring designata, ma la WWE è fiduciosa che sarà coinvolta durante il weekend di WrestleMania. Si ritiene che, sebbene un ritorno completo alle competizioni non sia ancora stato confermato, esistano piani per la sua presenza nello show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: “Bianca Belair dovrebbe partecipare a Wrestlemania 42” Approfondimenti su Wrestlemania 42 WWE: Possibile update sullo status di Bianca Belair per WrestleMania 42 La condizione di Bianca Belair resta al centro dell’attenzione dei fan WWE. Bianca Belair a WrestleMania 42: anticipazioni e aggiornamenti Dopo quasi un anno di stop, Bianca Belair si prepara a tornare sul ring a WrestleMania 42. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Wrestlemania 42 Argomenti discussi: Nuovi dettagli sui piani della WWE per Bianca Belair; WWE: Possibile update sullo status di Bianca Belair per WrestleMania 42; Bianca Belair a WrestleMania 42, le ultime novità; WWE | Possibile update sullo status di Bianca Belair per WrestleMania 42. Nuovi dettagli sui piani della WWE per Bianca BelairBianca Belair è assente dalla WWE da WrestleMania 41 e i fan si chiedono quando tornerà sul ring. worldwrestling.it Bianca Belair a WrestleMania 42, le ultime novitàBianca Belair è pronta a tornare sul ring a WrestleMania 42 dopo un lungo infortunio? Ecco come stanno le cose ... spaziowrestling.it WWE: Possibile update sullo status di Bianca Belair per WrestleMania 42 x.com WWE Royal Rumble, è testa a testa tra Liv Morgan e Bianca Belair #LivMorgan #WWE #BiancaBelair - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.