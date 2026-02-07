Dove giocherà AJ Styles dopo WWE AEW e NJPW?

Dopo aver lasciato la WWE, AJ Styles sta valutando le sue prossime mosse. L’ex campione mondiale ha ricevuto offerte da diverse federazioni, tra cui AEW e NJPW, ma ancora non ha deciso quale strada prendere. La sua scelta potrebbe cambiare gli equilibri nel mondo del wrestling internazionale.

Nel panorama del wrestling moderno, la situazione intorno ad AJ Styles è al centro di discussioni e scenari possibili. Pur se potrebbe essere giunta al capolinea la sua attività a tempo pieno sul ring, non è escluso che il legame con lo sport rimanga vivo attraverso nuove opportunità o forme di impegno, anche in contesti differenti dalle contese regolari. La lettura delle voci attuali evidenzia una fase di passaggio: la carriera come interprete a tempo pieno potrebbe essere finita, ma non si può escludere che lo stesso atleta continui a muoversi in modo mirato e selettivo. L'indiscrezione iniziale parlava di una chiusura ufficiale dell'attività agonistica in WWE subito dopo la Royal Rumble, mentre un aggiornamento successivo ha alimentato la possibilità di ulteriori sviluppi.

