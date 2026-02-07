Dove giocherà AJ Styles dopo WWE AEW e NJPW?
Dopo aver lasciato la WWE, AJ Styles sta valutando le sue prossime mosse. L’ex campione mondiale ha ricevuto offerte da diverse federazioni, tra cui AEW e NJPW, ma ancora non ha deciso quale strada prendere. La sua scelta potrebbe cambiare gli equilibri nel mondo del wrestling internazionale.
Nel panorama del wrestling moderno, la situazione intorno ad AJ Styles è al centro di discussioni e scenari possibili. Pur se potrebbe essere giunta al capolinea la sua attività a tempo pieno sul ring, non è escluso che il legame con lo sport rimanga vivo attraverso nuove opportunità o forme di impegno, anche in contesti differenti dalle contese regolari. La lettura delle voci attuali evidenzia una fase di passaggio: la carriera come interprete a tempo pieno potrebbe essere finita, ma non si può escludere che lo stesso atleta continui a muoversi in modo mirato e selettivo. L’indiscrezione iniziale parlava di una chiusura ufficiale dell’attività agonistica in WWE subito dopo la Royal Rumble, mentre un aggiornamento successivo ha alimentato la possibilità di ulteriori sviluppi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su AJ Styles WWE
AEW punta a ingaggiare AJ Styles dopo la fine del contratto WWE
Dopo la fine del contratto WWE, AJ Styles potrebbe approdare all’AEW.
WWE: Shane McMahon celebra AJ Styles dopo la Royal Rumble
Shane McMahon ha dedicato parole di stima ad AJ Styles, nonostante la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble.
Ultime notizie su AJ Styles WWE
Argomenti discussi: Mercedes Moné gioca sul possibile arrivo di AJ Styles in AEW: Speriamo i rumor siano veri...
Chi giocherà titolare Con @riccardotrevisani #Serieenilive #Fantacalcio facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.