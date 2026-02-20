WWE | Aggiornamento sulle condizioni di Chelsea Green dopo la frattura alla caviglia

Chelsea Green si trova ancora ferma dopo aver subito una frattura alla caviglia durante un match di wrestling. L’incidente si è verificato due settimane fa, quando ha tentato un movimento acrobatico. I medici hanno confermato che la guarigione richiederà almeno un mese di riposo e riabilitazione. La wrestler è stata vista recentemente uscire dall’ospedale con un tutore al piede e sta seguendo un programma di recupero. La sua assenza si farà sentire nelle prossime settimane nelle competizioni WWE.

Arrivano novità sulle condizioni di Chelsea Green, ferma da alcune settimane per un infortunio alla caviglia. La superstar di WWE SmackDown si era fatta male durante la puntata del 6 febbraio, e inizialmente si era parlato di una forte contusione. In seguito, però, è stato confermato che si trattava di una frattura alla caviglia. Secondo le ultime informazioni, Green era presente all'evento promozionale di WWE 2K26 presso la sede WWE di Stamford, Connecticut. È stata vista muoversi con uno stivale ortopedico, segnale che il recupero sta procedendo, anche se con i normali tempi di una lesione di questo tipo.